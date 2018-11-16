Порошенко одобрил ратификацию меморандума с ЕС о макрофинансовой помощи

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу одобрил ратификацию меморандума с Евросоюзом о макрофинансовой помощи стране в размере 1 миллиарда евро, сообщила пресс-служба главы государства.

Меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине был подписан 14 сентября в Киеве.

"Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 миллионов евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мер по реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществление малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты", — говорится в сообщении.

Ранее исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова сообщала, что кредит будет предоставлен Киеву двумя траншами по 500 миллионов евро, процентная ставка составит не более 3% на срок до 15 лет.

Предыдущая подобная программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. Однако последний транш Еврокомиссия как распорядитель программы стране не предоставила, поскольку ее власти не выполнили ряд условий, в том числе в области реформ в борьбе с коррупцией. Поэтому борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от ЕС, сообщала ранее Еврокомиссия.