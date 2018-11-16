Правительство утвердило порядок предоставления субсидий РТРС

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок предоставления ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) субсидий на расходы, связанные с приобретением и монтажом оборудования и переустановкой программного обеспечения на объектах телерадиовещания, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" на реализацию комплекса мер по обеспечению устойчивости функционирования сети телерадиовещания в части резервирования спутниковой доставки сигнала в цифровом формате и создания системы резервирования передающего оборудования", — говорится в постановлении.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям как получателя средств из федерального бюджета на указанные цели, поясняется в документе.

Как следует из постановления, субсидии направляются на приобретение и монтаж оборудования, в том числе двухтюнерных приемников, приобретение и монтаж дополнительного оборудования, в том числе радиочастотных сплиттеров, необходимых кабельных соединений, разъемов и крепежей, приобретение и монтаж резервных передатчиков, автоматических фидерных переключателей и блоков управления.

Кроме того, субсидии предназначены для оплаты услуг по доработке и переустановке программного обеспечения блоков системы управления сетью телерадиовещания, переустановки программного обеспечения технологического оборудования на объектах телерадиовещания, оплаты монтажных и пусконаладочных работ (в том числе выполненных с использованием дополнительных материалов и принадлежностей).

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Готовность населения к переходу на цифровое вещание оценивается как высокая. По данным Минкомсвязи, техническая возможность приема цифрового вещания в России составляет сегодня 98,5%, вне зоны покрытия эфирного цифрового сигнала находятся 1,5% жителей РФ. Владельцы старых телевизоров должны будут приобретать специальные цифровые приставки для приема нового сигнала, при этом вопрос субсидий для социально уязвимых слоев населения на покупку оборудования будет решаться на уровне регионов. В стране на настоящий момент насчитывается свыше 70 миллионов телевизоров, которые принимают "цифру", а уровень официально проданных и заведенных приставок достигает 18 миллионов.