Рязанские власти поддержат предприятия, которые ищут новые пути развития

РЯЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Рязанской области окажут всестороннюю поддержку эффективно работающим предприятиям, которые ищут новые пути развития и создают новые рабочие места, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на церемонии награждения победителей ежегодного регионального конкурса "Лучшие предприятия и организации Рязанской области".

Конкурс, который проводится в регионе на протяжении 7 лет, направлен на стимулирование предприятий и организаций повышать эффективность производства, привлечь внимание потенциальных инвесторов, распространять передовой опыт управления производством. Дипломанты получают приоритетное право на участие в выставках, форумах, проводимых правительством Рязанской области и Рязанской торгово-промышленной палатой.

Лучшими компаниями по итогам 2017 года стали 88 организаций из 16 муниципальных образований. В числе победителей как крупные производства, так и предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в промышленном секторе, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, торговле, транспорте, сфере услуг, народно-художественных промыслов. Любимов отметил, что заслуженные награды получили те предприятия и организации, которые являются надеждой и опорой экономики региона.

"У нас немало хороших, перспективных предприятий, руководство и трудовые коллективы которых добиваются высоких результатов работы, понимают значимость выполняемых задач, проявляют ответственность и понимание экономической ситуации, приоритетов, конъюнктуры рынка, видят перспективу. Без этого нельзя преодолевать трудности и двигаться вперед", – сказал Любимов.

По словам главы региона, важно уметь эффективно работать в условиях роста экспортного потенциала и импортозамещения, внедрять инновационные технологии, современное управление производством, повышать производительность труда.

"Тем, кто эффективно работает, ищет и находит новые пути развития, создает высокотехнологичные рабочие места, мы обязательно будем оказывать поддержку, в том числе в расширении рынков сбыта, подготовке молодых кадров, привлечении дополнительных инвестиций для модернизации, получении мер господдержки, налоговых преференций, оптимизации бизнес-процессов. Уверен, что мы вместе сможем продолжить системно работать над повышением качества и объемов производства. И тогда рязанские предприятия смогут стать более конкурентоспособными, а продукция – востребованной", – отметил Любимов.

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