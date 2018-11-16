Антонов призвал бизнесменов из России и США развивать сотрудничество

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноя — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал представителей бизнес-сообщества двух стран развивать сотрудничество на региональном уровне.

"Сегодня необходимо искать новые методы и пути для восстановления полноформатного общения между нашими странами и развития взаимовыгодного делового партнерства. Одним из направлений, которое могло бы возместить потери в торгово-экономическом взаимодействии на федеральном уровне, может стать региональное сотрудничество", — сказал он, выступая на заседании Американо-российского делового совета (АРДС).

Еще более эффективным путем он назвал развитие прямых связей между американскими штатами и российскими регионами.

"Например, запланирован визит делегации от Рязанской области в Массачусетс и Юту для налаживания связей в медицинской сфере. Правительство Москвы направляет своих представителей в Нью-Йорк, Хьюстон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес с целью укрепления двустороннего сотрудничества в здравоохранении. И таких примеров много", — сообщил Антонов.

По его словам, большой потенциал есть и у возрождения побратимских связей. В России и США есть несколько десятков городов-побратимов, большая часть этих связей была установлена еще в 1990-е годы и постепенно сошла на нет, однако интерес к такому взаимодействию возрастает, отметил дипломат.

"Например, в Солт-Лейк-Сити представители американских городов говорили о необходимости активизации побратимских связей между Солт-Лейк-Сити и Ижевском, Туэле и Камбаркой, Вест-Джорданом и Воткинском. Рассчитываем, что запланированная на июль 2019 года в Хьюстоне регулярная конференция американской ассоциации городов-побратимов даст дополнительный стимул для оживления прямых контактов между городами России и США", — сказал он.