Российский посол рассказал о росте товарооборота с США

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноя — РИА Новости. Товарооборот между Россией и США за девять месяцев 2018 года вырос на 13%, до 20,8 миллиардов долларов, но этого мало, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Санкции сдерживают двусторонний товарооборот, хотя и видна позитивная тенденция. Так, за 9 месяцев 2018 года он вырос на 13% — до 20,8 миллиардов долларов. Слишком маленький показатель для наших стран. Это явно не отвечает экономическим интересам ни США, ни России", — сказал он, выступая на заседании Американо-российского делового совета.

Дипломат выразил уверенность, что две страны могли бы добиться гораздо большего при отказе от политических и экономических рестрикций.