В Дагестане закроют около 20 кирпичных заводов, наносящих ущерб экологии

МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Более 20 частных кирпичных производств, нарушающих природоохранное законодательство, будут закрыты в Дагестане с 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

"Эти предприятия не соблюдают нормы природоохранного законодательства, в том числе, работая напольным методом и обжигая кирпич открытым способом. Такое производство наносит колоссальный ущерб экологии. С 1 января 2019 года ни один завод по производству кирпича, расположенный по трассе Махачкала — Каспийск, работать не будет. В противном случае к нарушителям природоохранного законодательства будут применены соответствующие меры", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, всем владельцам таких предприятий предоставлена возможность до конца 2018 года использовать накопленное сырье и реализовать произведенную продукцию. На участке, где производился кирпич, должны быть проведены рекультивационные работы.

Данная позиция властей региона была озвучена на встрече министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлы Карачаева с владельцами кирпичных заводов. Он, в частности, подчеркнул, что в этой отрасли назрела острая необходимость в наведении порядка, такую задачу ставит глава Дагестана Владимир Васильев.

По словам министра, вместо закрытых предприятий появится возможность построить мини-заводы по производству кирпича, отвечающие всем природоохранным требованиям.

"Мы готовы активно работать с инвесторами, способными заняться добычей кирпичной глины и производством кирпича. Со своей стороны, выражаем готовность к выделению участка земли, проведению всей необходимой инфраструктуры, а также поможем в развитии бизнеса", — добавили в ведомстве.

Общая площадь земель на участке трассы "Махачкала — Каспийск", на которых производится обжиг кирпича, составляет более 400 гектаров.

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