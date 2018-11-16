Зима в США может открыть путь в страну российскому СПГ, считает эксперт

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Похолодания в США и следующие за этим региональные всплески цен на газ в стране вполне могут вновь привести к тому, что Соединенным Штатам будет выгодно покупать российский СПГ, сообщил РИА Новости аналитик Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Александр Собко.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что уже три танкера с российским СПГ были направлены в США. При этом ранее было известно только о двух таких возможных поставках, обе из которых произошли в зимний период.

"В значительной степени мы видим повторение прошлогодних событий. Резкое похолодание в США и взлет внутренних цен на газ — за неделю с 3,2 доллара до 4,7 доллара за миллион БТЕ. Но несмотря на значительный рост цен, такой стоимости газа на Henry Hub недостаточно для выгодного экспорта СПГ в США (тем более, что сейчас, после пика, цены вновь несколько снизились)", — прокомментировал эксперт агентству.

"Но на этом фоне, ровно как и в прошлом году, из-за инфраструктурных ограничений (дефицита газопроводов), цены в регионе "Новая Англия" (Бостон) выросли до 10,5 долларов за миллион БТЕ. Это ровно та же цена, которую сейчас предлагают покупатели на спотовых рынках Азии. Но при этом расходы на доставку из Европы на север США более чем в два раза ниже по сравнению с транспортировкой в АТР. Разумеется, в этих обстоятельствах СПГ оказывается выгоднее продать в США", — добавил он.

При этом значительная часть поставок СПГ с проекта "Ямал СПГ" перегружается именно на европейских терминалах, а владельцы сжиженного газа принимают решение о конечной точке поставки, отметил эксперт. И именно здесь в игру вступают инфраструктурные и законодательные ограничения в США, которые открывают дорогу российскому СПГ.

"Теоретически было бы выгодней импортировать в Бостон непосредственно американский СПГ. Но на практике закон о каботажных перевозках США запрещает использовать для внутренних перевозок суда, построенные за пределами США (а СПГ-танкеры строят на южнокорейских верфях)", — пояснил Собко.

"Это вынуждает страну для покрытия сезонных пиков в прибрежных регионах импортировать иностранный СПГ, и на эту роль по указанным выше причинам вполне подходит российский сжиженный газ. Частота таких поставок будет определяться частотой похолоданий в США, и, соответственно, всплесками региональных цен на газ в США", — заключил он.