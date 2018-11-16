Путин отметил развитие российской фармацевтической отрасли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен развитием отечественных технологий, позволяющих производить современные лекарства для лечения серьезных болезней.

Глава государства приехал на фармацевтическое предприятие "Герофарм", где познакомился с организацией работы до совещания по проблемам обеспечения лекарствами. Путин признался, что порадовался увиденному.

"Меня очень порадовало, что те, кто организовал это предприятие, сделали с нуля. Просто, честно говоря, впечатляет, что смогли и специалистов найти, сделать первые шаги и довести до промышленного производства, причем, самого высокого класса, заняли самое серьезное положение на рынке", — сказал он.

Президент похвалил и планы предприятия по расширению производства и поставкам продукции за рубеж.

Он отметил, что посещение данного предприятия, выпускающего инсулин, связано со Всемирным днем борьбы с диабетом. Глава государства констатировал, что в России диабетом страдают около 4,5 миллиона человек. "Планируется, что завод будет производить инсулиновые препараты в объемах, которые полностью обеспечат потребности нашей страны в таких лекарствах", — заявил Путин, уточнив, что данные производители уже занимают 30 % на рынке.

"Повышение качества и продолжительности жизни граждан — это одна из ключевых целей развития страны, именно вокруг этих задач, вокруг человека все должно крутиться, все строиться, в том числе, наши национальные проекты", — подчеркнул Путин.

По его словам, "со многими недугами, даже самыми опасными, сейчас можно успешно бороться, прежде всего благодаря новым передовым технологиям и новым поколениям лекарств, а наука и биотехнология действительно очень быстро развиваются".

Президент отметил, что передовые технологии позволяют увеличить на десятки процентов случаи спасения больных, страдающих тяжелыми заболеваниями. "Если действовать целенаправленно, прилагая к этому определенные усилия, не только финансовые, то все получается", — уверен глава государства.

Для примера он привел показатели развития отечественной фармацевтической промышленности: "за последние шесть лет зарегистрировано почти три тысячи отечественных лекарственных препаратов, полностью отвечающих критериям качества и безопасности".