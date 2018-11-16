Рязанская область планирует сотрудничать с американским штатом Юта

РЯЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Рязанская область в ближайшей перспективе намерена договориться о сотрудничестве с американским штатом Юта, сообщает в пятницу правительство региона.

Развитие международного сотрудничества является одной из задач, которую ставят власти Рязанской области. По словам губернатора Николая Любимова, регион имеет партнерские торгово-экономические отношения с более чем 100 странами мира. В ближайшей перспективе в число партнеров региона может войти американский штат Юта.

"Там очень развита промышленность. Мы хотим, чтобы наши экспортно-ориентированные предприятия представили там свою продукцию, договорились о ее поставках. Нужно, чтобы наша экономика развивалась, преодолевая санкции. Туризм тоже может стать драйвером наших взаимоотношений", — сказал Любимов.

Глава региона направил приветствие участникам ежегодного заседания Американо-Российского делового совета (USRBC-АРДС), открывшегося в Нью-Йорке.

"АРДС имеет прочную репутацию ведущей ассоциации, представляющей торговые и инвестиционные интересы российских и американских компаний. Мы высоко ценим вашу работу по расширению и укреплению международных коммерческих отношений, оказанию поддержки сотрудничающим предприятиям России и США, созданию возможностей для развития взаимовыгодного бизнеса. Эта деятельность имеет особое значение в сегодняшней социально-политической ситуации", — говорится в обращении губернатора.

По словам Любимова, здравомыслящие люди прекрасно понимают, что разрушение деловых связей не в интересах России и США, и большая часть бизнес-сообщества обеих стран настроена на конструктивные отношения.

"Регионы РФ, в том числе и Рязанская область, укрепляют "горизонтальные связи" со штатами. Так, мы запланировали расширять взаимодействие с Ютой. Считаю, что для этого есть все условия. У нас есть природные и человеческие ресурсы для того, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке. А международный бизнес может предложить капитал, технологии, умение управлять проектами. Я желаю всем успешной работы. И надеюсь на ответный визит представителей Американо-Российского делового совета в Рязанскую область", — говорится в обращении.

Любимов выразил уверенность, что большой потенциал региона как крупной инвестиционной площадки будет интересен деловым кругам США.

Приветствие главы региона передал главный врач областной клинической больницы, заведующий кафедрой Рязанского государственного медицинского университета им. академика Павлова профессор Дмитрий Хубезов. В качестве представителя Рязанской области он участвует в заседании Американо-Российского делового совета. По словам Хубезова, переговоры о налаживании сотрудничества ведутся, уже есть ряд договоренностей.

"Мы планируем посылать сюда студентов на стажировку, обучать врачей и договориться о медицинских консультациях", — сказал Хубезов. Он отметил, что в планах — обмен с университетом в Юте, а также отправка трех медиков из Рязани в клинику Кливленда.

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