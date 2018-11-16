Россия предлагает Белоруссии компенсировать налоговый маневр, заявил Бабич

МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Россия предлагает Белоруссии компенсации издержек, возникающих из-за реализации налогового маневра в нефтяной сфере, "в виде прямых межбюджетных отношений", сообщил в пятницу посол РФ в Минске Михаил Бабич.

В октябре премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что Минск и Москва должны до конца года определить механизм компенсации Белоруссии потерь от реализации в РФ налогового маневра и представить его на рассмотрение президентам двух стран. По словам Румаса, российская сторона предлагает, чтобы это был межбюджетный трансферт, белорусская же считает более правильной фиксацию этой компенсации в цене получаемой нефти.

"Мы исходим из того, что это будет в виде прямых межбюджетных отношений, и логика эта дальше будет развиваться в таком разрезе", — заявил Бабич журналистам.

По его словам, Минск должен понимать, какие объемы компенсаций и в какие сроки будут направлены в белорусcкий бюджет. "Российский бюджет тоже должен понимать …тот набор и объем поддержки, который может быть оказан в рамках наших общих экономических задач", — заметил посол. Бабич также добавил, что вопрос с компенсацией за 2019 год нужно решить до конца 2018 года. "Что касается остальных периодов, сейчас идут активные консультации между минфинами, министерствами энергетики (двух стран — ред.)", — сказал дипломат.

В четверг посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что еще будучи заместителем премьер-министра договорился с вице-премьером России Дмитрием Козаком к 15 декабря решить вопрос компенсаций для Минска в связи с реализацией в нефтяной отрасли РФ налогового маневра. Ранее зампредседателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ может привести к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии, при сохранении текущих мировых цен, более чем на 20 долларов на тонну.

В России на 2019-2024 годы намечена реализация так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. По оценке минфина Белоруссии, потери ее бюджета из-за этого в 2019 году составят 300 миллионов долларов. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.