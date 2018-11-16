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Экономика

Эксперты оценили потенциал Ленобласти для проектов цифровой экономики

(обновлено: 14:24 16.11.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЛенинградская область. Архивное фотоЛенинградская область. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Ленинградская область, которая станет пилотным регионом по внедрению ряда инновационных проектов цифровой экономики, обладает большим потенциалом для эффективной работы в этом направлении, считают эксперты.

Только вперед!

О том, что область станет пилотным регионом по внедрению проектов цифровой экономики, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе пленарного заседания конференции "Особенности региональной цифровизации".

График. Архивное фото
© Fotolia / sdecoret
Эксперт объяснил рост инвестиций в Ленинградскую область

"Ни один регион не сможет реализовать принципы цифровой экономики на отдельно взятой территории. Именно поэтому на федеральном уровне разработан нацпроект, посвящённый переходу на новые технологии. Являясь главой рабочей группы Госсовета по этому вопросу, я сегодня завершаю формирование архитектуры этого проекта. В случае его утверждения на ближайшем заседании Государственного совета, многие инициативы будут опробованы именно в Ленинградской области", — сказал Дрозденко.

По его словам, прежде всего будет продолжена цифровизация государственных услуг, будет создана система цифровой медицины, которая приблизит качественную и высокотехнологичную медпомощь к каждому пациенту даже в самых отдалённых территориях, появятся "умные города". Кроме того, планируется продолжить работу над развитием фонда пространственных данных и системы электронного мониторинга территорий. На втором этапе внедрения IT-технологий — создание "супер-сервисов", которые, базируясь на "больших данных", существенно упростят как управленческие процессы, так и жизнь населения.

"Развитие систем искусственного интеллекта, масштабное обучение молодых специалистов основам цифровизации, создание благоприятных условий для появления и развития инновационных стартапов позволит Ленинградской области уже к 2024 году создать новый мощный локомотив экономики", — добавил губернатор.

Эксперты ждут результатов

Ленинградская область обладает всеми необходимыми для успешной реализации проекта качествами, считает заместитель руководителя оператора электронного правительства региона Рагим Ахадов.

"Потенциал у Ленинградской области, конечно же, огромный. Недаром наш губернатор вошел в состав экспертного госсовета по цифровизации страны. Поэтому с точки зрения, как быстрых побед, что длительных инвестиций в развитие экономики, мы выбраны не просто так. У нас есть потенциал, есть инфраструктура, которая может обеспечить все, что нужно в пределах программы пилотных проектов", — считает эксперт.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ленинградская область за полгода увеличила объем инвестиций на 30%

По его мнению, работа над проектами позволит развить бизнесу свои идеи в области хай-тек решений и успешно их реализовать. "Например, в области здравоохранения это может решить проблему удаленного доступа в районы, где нет фельдшеров. Если говорить о кадрах и образовании, то нововведения помогут в деле подготовки новых кадров для бизнеса", — подчеркнул эксперт.

"Потенциал Ленинградской области оцениваю высоко, потому что регион обладает всем необходимым для того, чтобы этот проект воплотился в жизнь: у региона есть возможности и ресурсы идти по этой тематике. Более того, как показывают последние годы, власти Ленобласти, несмотря на ограниченный бюджет, очень много сделали для информатизации сервисов не только соцструктур, но и бизнеса. Например, МФЦ в регионе являются одними из лучших в России на сегодня", — заявил специалист в области IT-технологий Андрей Силкин.

По его мнению, бизнес проявит активность, как только начнется реализация озвученных губернатором тезисов. Достижения первых серьезных результатов эксперт ожидает в течение 3 лет.

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