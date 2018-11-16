Китайская Huawei откроет в Татарстане научно-исследовательский центр

КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Компания Huawei откроет в Татарстане научно-исследовательский центр, где будут разрабатываться информационно-коммуникационные технологии, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В торжественной церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между министерством информатизации и связи Татарстана и компанией Huawei приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-президент Huawei Эми Лин.

"Ряд документов о сотрудничестве между Татарстаном и Huawei подписали сегодня в штаб-квартире китайской компании в Шэньчжэне… Меморандум о сотрудничестве подписали министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов и вице-президент Huawei по глобальному сотрудничеству Жу Вейхуа. В рамках реализации документа Huawei начинает работу по открытию на территории республики своего научно-исследовательского центра", — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве информатизации и связи Татарстана, меморандум затрагивает целый спектр целей и задач, способствующих обмену опытом в таких приоритетных направлениях, как исследовательские работы в области развития современных технологий, привлечение к совместным исследовательским работам научных кадров и стартапов республики. Стороны также договорились проводить взаимные консультации по обмену научным и практическим опытом, а также намерены рассмотреть возможность организации научно-исследовательской лаборатории Huawei на территории Татарстана.

"Приятно видеть, как стремительно развивается наше партнерство с Республикой Татарстан. Открытие научно-исследовательской лаборатории станет важным шагом для обеих сторон. Теперь Huawei будет не только внедрять ИКТ-технологии в области экономики республики, но и разрабатывать их совместно с научными специалистами региона", — прокомментировал подписание Жу Вэйхуа.

"Сотрудничество с Huawei в области развития систем безопасного города, внедрения технологии 5G поможет нам сделать мощный рывок в развитии цифровой экономики региона и страны. Новый центр исследований и разработок поможет эффективно использовать научно-технический потенциал республики. Радует и потенциальная заинтересованность компании в венчурном инвестировании в татарстанские ИТ-проекты и решения", — отметил министр информатизации и связи Татарстана.

В 2017 году в рамках визита в Шэньчжэнь президент Татарстана провёл встречи с руководством Huawei. Результатом переговоров стала реализация китайской компанией ряда проектов в республике. В январе 2018 года Huawei и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии сотрудничества в области внедрения информационно-коммуникационных технологий в различных отраслях экономики региона. Весной Huawei выступила технологическим партнером при запуске опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Летом студенты Казанского федерального университета приняли участие в глобальной образовательной программе Seedsfor the Future.

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