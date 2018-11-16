В Крыму химзавод "Титан" построит цех по нейтрализации отходов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Химический завод "Титан", кислотонакопитель которого стал источником химвыброса на севере Крыма в конце августа, построит цех по нейтрализации отходов, сообщает крымское правительство.

"Рассмотрен вопрос реализации инвестиционного проекта на строительство цеха установки нейтрализации экологического ущерба. На данный момент из 79 гектаров общей площади завода 11,5 гектар территории являются свободными для постройки. В рамках совещания были обговорены вопросы проектной документации, технических заданий и инженерно-геологических изысканий. Так, был заключен договор с компанией "Плато Инжиниринг" на выполнение проектно-изыскательных работ", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках совещания был рассмотрен вопрос нейтрализации сброса кислого стока в кислотонакопитель. На данный момент ведется бурение двух скважин, еще четыре – в планах.

"Необходимо привлечь максимальное количество установок для наполнения к маю 2019 года накопителя водой полностью", — говорится в сообщении.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" был полностью остановлен. Власти в качестве предупредительной меры вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>