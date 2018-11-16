Доходы бюджета Владимирской области вырастут на 4,5% в 2019 году

ВЛАДИМИР, 16 ноя — РИА Новости. Общий объем доходов бюджета Владимирской области на 2019 год планируется в размере 58,4 миллиарда рублей — с ростом 4,5% к 2018 году, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области по итогам общественного обсуждения проекта бюджета региона на ближайшую трёхлетку.

"На 2020 год доходы бюджета планируются в размере 57,8 миллиарда рублей, на 2021 год — 59,5 миллиарда рублей. Явная тенденция — увеличение доли собственных налоговых и неналоговых доходов. Так, в 2019 году без малого 45 миллиардов рублей — собственные доходы области. Устойчивый рост собственных доходов позволяет области поэтапно снижать уровень дотационности и в долгосрочной перспективе выйти из списка дотационных субъектов и стать регионом самодостаточным", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с 2009 года регион живет с дефицитным бюджетом, но на сегодня существует выраженная тенденция сокращения размера долга. "На 2019 год размер дефицита предусмотрен в 4,5% налоговых и неналоговых доходов. На 2020 год — чуть больше 1%, и в 2021 году, впервые за это десятилетие, область должна выйти на бездефицитный бюджет", — отмечается в сообщении.

Согласно проекту, расходная часть бюджета в 2019 году составит 60,4 миллиарда рублей, в 2020 — 58,3 миллиарда рублей, в 2021 году — 59,5 миллиарда рублей. Основную долю в расходах 2019 года занимают траты на социальную сферу — 41 миллиард рублей. Из них на образование пойдёт 25%, на здравоохранение — 17%, на социальную политику — 21,5%.

В проекте бюджета зарезервированы средства на участие области в нацпроектах "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Так, на 2019 год на эти цели заложено 400 миллионов рублей, что позволит привлечь более 3,5 миллиарда рублей средств федеральной казны.

Отдельными приложениями в проекте бюджета выделены средства на господдержку семьи и детей в рамках 14 областных программ. В 2019 году на эти цели запланировано почти 20 миллиардов рублей, в 2020 году — 19 миллиардов рублей, в 2021 году — более 19 миллиардов рублей.

На поддержку инициатив граждан, в том числе по благоустройству территорий городов и сельских поселений. в 2019 году запланировано выделить более 700 миллионов рублей, в 2020 году — более 660 миллионов рублей, в 2021 году — также более 600 миллионов рублей.

На следующем заседании Заксобрания депутатам предстоит рассмотреть проект областного бюджета в первом чтении. После принятия закона во втором чтении в декабре область войдет в следующий бюджетный цикл.