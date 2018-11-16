Владимирские депутаты утвердили новые нормативы налоговых отчислений

ВЛАДИМИР, 16 ноя — РИА Новости. Депутаты Владимирского Заксобрания на внеочередном заседании внесли изменения в региональный закон о межбюджетных отношениях, утвердив новые нормативы отчислений от федеральных и областных налогов в местные бюджеты, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

В частности, НДПИ в 100% объеме будет зачисляться в местные бюджеты.

"По прогнозам, муниципалитеты могут рассчитывать на 73,5 миллионов рублей дополнительно. Это хороший стимул для местных властей всерьез озаботиться развитием своих территорий, разработкой карьеров, ужесточить контроль за нелегальными дельцами и навести порядок с собираемостью налогов", — говорится в сообщении.

В настоящее время во Владимирской области добываются глина, суглинок, галька, гравий, песок, известняк и торф — налоги от этих ископаемых в 100% объеме идут в областной бюджет. Налоги на добычу доломита и минеральной воды распределяются между областным (60%) и федеральным бюджетом (40%). С вступлением в силу изменений вся сумма собранного налога будет зачисляться в бюджеты тех муниципалитетов, где идет добыча.

Кроме того, с 1 января 2019 года акциз на сидр, медовуху и пуаре (грушевый сидр) будет поступать целиком в бюджеты городских округов, городских и сельских поселений.

"Определить суммы и схемы распределения акцизов было достаточно непросто. Вопрос принимался после длительных совещаний с главами районов и главами городских и сельских поселений. Благодаря этому закону, местные бюджеты в 2019 году дополнительно получат порядка 30 миллионов рублей", — привели в пресс-службе комментарий председателя Законодательного собрания Владимира Киселева.

На территории Владимирской области работают три производителя сидра, пуаре и медовухи — в Суздале, Коврове и Лакинске.

По словам Киселева, наиболее выигрышное положение — у Суздаля с его медоваренным заводом, приносящим в казну более 20 миллионов рублей. "Уже скоро Суздаль будет праздновать тысячелетие, и дополнительные денежные средства ему очень нужны", — пояснил глава Заксобрания.