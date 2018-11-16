Доходы бюджета Владимирской области увеличились на 1,5 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 16 ноя — РИА Новости. Доходы бюджета Владимирской области в 2018 году увеличиваются на полтора миллиарда рублей, в том числе за счет роста налоговых поступлений почти на 1 миллиард рублей и дополнительных поступлений из федерального бюджета в размере около 500 миллионов рублей; соответствующие изменения в закон о бюджете внесли депутаты регионального Заксобрания.

"В результате этих изменений расходы бюджета также увеличены на 1,2 миллиарда рублей, дефицит снижен на 284 миллиона рублей (4,3% к собственным доходам, было 5,1%)", — сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

С учетом перераспределения ранее зарезервированных средств и экономии по другим статьям расходов депутаты одобрили выделение более 220 миллионов рублей на здравоохранение. Большая часть — 131 миллион рублей — пойдет на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Еще 50 миллионов рублей из общей суммы будет потрачено на замену устаревшего медоборудования в районных больницах, более 32 миллионов рублей — на завершение реконструкции акушерского корпуса Гусь-Хрустальной ЦГБ.

Кроме того, планируется поставка 21 автомобиля скорой помощи в рамках централизованной закупки за счет средств федерального бюджета.

На внеочередном заседании Заксобрания также ободрено выделение свыше 268 миллионов рублей на развитие образования, включая реконструкцию средней школы №1 в Камешково, капремонт школы в поселке Мелехово Ковровского района, создание дополнительных мест в яслях Владимира, обеспечение антитеррористической защищенности областных объектов образования. За счет средств федерального бюджета планируется поставка 7 школьных автобусов для областных и муниципальных общеобразовательных школ и 7 автобусов для общеобразовательных организаций области.

В сфере социальной политики более 15 миллионов рублей направят на индексацию оплаты труда работников учреждений соцзащиты, почти 42 миллионов рублей — на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах. Кроме того, 240 миллионов рублей перераспределены на приобретение инвентаря, оборудования, продуктов питания центрами социального обслуживания и домами интернатами, отметили в пресс-службе.