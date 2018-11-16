Москва выделит в ближайшие три года на развитие Поморья 6 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя — РИА Новости. Москва в ближайшие три года предоставит Архангельской области шесть миллиардов рублей в целях социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, со ссылкой на председателя регионального правительства Алексея Алсуфьева.

Соответствующее дополнение внесено в действующее соглашение между правительством Москвы и правительством Архангельской области.

Поморье и Москва сотрудничают уже более двух десятков лет. Системный характер взаимодействие между двумя регионами приобрело с 2012 года, когда было подписано большое соглашение о сотрудничестве между Архангельской областью и Москвой — подписи под документом поставили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Действующее по сей день соглашение направлено на торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие двух регионов.

"Именно в этом соглашении содержится важный пункт: "Вести совместную разработку и внедрение наукоёмких технологий, сотрудничество в сфере инноваций, альтернативной энергетики, стройиндустрии, лесовосстановления и глубокой переработки древесины, природоохранной деятельности". Нынешний пакет документов подписан в развитие уже имеющихся договоренностей.

Это дополнительное соглашение вступило в силу с момента его подписания", — подчеркнул Алсуфьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Также подписано ещё одно конкретное соглашение с правительством Москвы, напрямую касающееся Ленского района. В рамках новых договоренностей Москва намерена оперативно направить до конца этого года в Ленский район межбюджетный трансферт на сумму в 17 миллионов рублей. В целом же, на развитие инфраструктуры Ленского района в ближайшие три года будет направлено 1,5 миллиарда рублей.

"Сотрудничество с Москвой — это продолжение диалога и инвестиционного взаимодействия. Столица — это регион, располагающий передовыми технологиями и практиками, которые должны быть использованы и у нас в области", — резюмировал Алсуфьев.

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