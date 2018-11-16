Регулятор Мексики одобрил планы "Лукойла" по добыче углеводородов в стране

МЕХИКО, 16 ноя — РИА Новости. Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план российского "Лукойла" по бурению в 2019 году на одном из блоков углеводородов в стране, сообщил РИА Новости источник в регуляторе.

План предполагает начало бурения на скважине Otomi-Oeste осенью 2019 года и инвестиции в проект в размере около 70 миллионов долларов в следующем году.

В начале ноября "Лукойл" и итальянская корпорация Eni подписали соглашение по обмену долями в блоках 10, 12 и 14 на мелководном шельфе Мексики. "Лукойл" переуступает Eni 40% в блоке 12, оставаясь оператором проекта с долей 60%, а Eni, в свою очередь, переуступает "Лукойлу" 20% в Блоке 10 и 20% в Блоке 14, оставаясь оператором проектов. Сделка должна быть одобрена регулятором Мексики.

Блок 12 находится в бассейне Cuencas de Sureste в мелководной части Мексиканского залива, лицензия на него была получена "Лукойлом" в 2017 году по результатам первого этапа второго лицензионного раунда в Мексике.

Деятельность "Лукойла" в Мексике началась в июле 2015 года, когда компания вошла в проект разработки блока "Аматитлан" на шельфе вблизи мексиканского штата Веракрус. Его запасы оцениваются в 4,2 миллиарда баррелей нефти и 3,33 триллиона кубических футов газа.