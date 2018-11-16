Гендиректор РКК "Энергия" заявил о долге корпорации в 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Общая сумма задолженностей разработчика пилотируемых кораблей "Союз" РКК "Энергия" составляет 30 миллиардов рублей, подтвердил гендиректор корпорации Сергей Романов.
"Это могу, поскольку так оно и есть", — ответил гендиректор корпорации.
По его словам, примерно 20 миллиардов образовалось из долгов "Морского старта", еще 10 миллиардов — восстановление спутников.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что задолженность РКК "Энергия" составляет 68 миллиардов рублей.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что задолженность Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" образовалась из авансов, выданных предприятию на реализацию долгосрочных контрактов, "Энергия" погасит их в 2020 году.