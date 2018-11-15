Цены на нефть перешли к ярко выраженному росту

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают расти, все еще продолжая корректироваться вверх после вторничного обвала и несмотря на данные о значительном приросте запасов этого сырья в США в начале месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.31 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,13%, до 66,85 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,85%, до 56,73 доллара за баррель. Днем в ожидании статистики из США котировки основных нефтяных марок не демонстрировали единой динамики.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 ноября, увеличились на 10,3 миллиона баррелей, или на 2,4% — до 442,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали прироста лишь на 3,2 миллиона баррелей.

"Запасы нефти продемонстрировали шокирующий прирост, который оказался более чем в три раза выше прогнозов", — приводит агентство Market Watch мнение управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира (Tariq Zahir).

По мнению аналитика, рынок не должен удивляться продолжению роста цен на нефть, учитывая "распродажу, которую мы наблюдали на этой неделе". Во вторник ночью на нефтяных рынках произошел обвал котировок на 7-8%.