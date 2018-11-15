Банк России объявил о начале работы "Монетной площадки"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Банк России объявил о начале работы собственной "Монетной площадки", на которой кредитные организации смогут передавать друг другу монеты, следует из сообщения регулятора.

"Начинает работать "Монетная площадка" Банка России. Банки смогут напрямую передавать друг другу монеты с помощью электронной информационной площадки Банка России, которая открылась 15 ноября в Нижнем Новгороде на территории Волго-Вятского главного управления Банка России", — говорится в сообщении.

Площадка будет агрегировать заявки от банков, имеющих излишки монет и испытывающих потребность в них, направлять эти заявки участникам обмена и анализировать их исполнение. До запуска сервиса оборот монет между банками проходил в основном через учреждения ЦБ.

Таким образом, площадка позволит снизить общие издержки на поддержание оборота монет и затраты Банка России на их чеканку, перевозку и обработку, а также повысить удовлетворенность участников наличного денежного обращения и прозрачность потоков монет, указывает регулятор.

На текущем этапе сервис будет доступен подразделениям банков, работающим на территории Волго-Вятского главного управления Банка России (Нижний Новгород). Планируется, что в дальнейшем проект будет расширяться и подобные площадки откроются в других регионах России.

Замглавы департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, выступая на Х Международном ПЛАС-форуме, сообщил, что в будущем, если этот проект "взлетит", то к площадке разрешат присоединиться и компаниям из сферы ритейла, которые, по его словам являются основными потребителями монет.