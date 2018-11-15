Банк России объявил о начале работы "Монетной площадки"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Банк России объявил о начале работы собственной "Монетной площадки", на которой кредитные организации смогут передавать друг другу монеты, следует из сообщения регулятора.
Площадка будет агрегировать заявки от банков, имеющих излишки монет и испытывающих потребность в них, направлять эти заявки участникам обмена и анализировать их исполнение. До запуска сервиса оборот монет между банками проходил в основном через учреждения ЦБ.
Таким образом, площадка позволит снизить общие издержки на поддержание оборота монет и затраты Банка России на их чеканку, перевозку и обработку, а также повысить удовлетворенность участников наличного денежного обращения и прозрачность потоков монет, указывает регулятор.
Замглавы департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, выступая на Х Международном ПЛАС-форуме, сообщил, что в будущем, если этот проект "взлетит", то к площадке разрешат присоединиться и компаниям из сферы ритейла, которые, по его словам являются основными потребителями монет.