Король Бахрейна оценил большие багажные отсеки SSJ-100

МАНАМА (Бахрейн), 15 ноя — РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа осмотрел российский самолет SSJ-100, который представлен на авиавыставке BIAS-2018 в Бахрейне, и обратил внимание на большие багажные отсеки самолета, рассказал в четверг на пресс-конференции глава компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов.

"Для региона, как выяснилось, тоже важны объемы багажных отсеков. Сегодня королю Бахрейна специально показывал, насколько "Сухой" большой с точки зрения багажных отсеков и полок, комфортный и удобный самолет, что для региона оказалось не менее важно, чем для России. Все наши визави обращают на это внимание", — отметил Рубцов.

В осмотре российского самолета вместе с королем Бахрейна принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров, который прилетел на выставку в королевство по приглашению его властей.