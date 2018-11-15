В ГСС рассказали, когда производство самолетов SSJ-100 станет рентабельным

МАНАМА, 15 ноя — РИА Новости. Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) станет рентабельным, когда его объем достигнет 30-32 пассажирских самолетов и не менее пяти бизнес-джетов в год, сообщил президент компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) Александр Рубцов.

"Если будем производить 30-32 самолета в год, и еще пять надо нам делать VIP, тогда у нас будет все хорошо", — сказал Рубцов на пресс-конференции.

Компания ГСС принимает участие в авиасалоне BIAS-2018, который проходит в Бахрейне, и привезла самолет SSJ-100 для демонстрации его участникам и гостям.

ГСС — разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой". Ее основными акционерами в свою очередь являются Объединенная авиастроительная корпорация (81,9%) и ВЭБ (17,29%).

По итогам 2017 года чистый убыток ГСС по МСФО сократился в 4,7 раза по сравнению с 2016 годом и составил 6,8 миллиарда рублей. Вместе с тем в первом полугодии был зафиксирован небольшой рост убытка — на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,7 миллиарда рублей.