"Газпром нефть" открыла новое месторождение на шельфе Охотского моря

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Газпром нефть" открыла новое месторождение, расположенное на Аяшском участке на шельфе Охотского моря с геологическими запасами свыше 137 миллионов тонн нефтяного эквивалента, и дала ему название "Тритон", говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

Месторождение открыто по результатам бурения и испытания поисково-оценочной скважины дочернего общества компании — "Газпромнефть-Сахалин" — на Баутинской структуре Аяшского участка.

"Новое месторождение получит название "Тритон" — в честь античного морского бога, сына Нептуна", — отмечает компания.

"Разработка месторождений "Нептун" и "Тритон" откроет значительные перспективы для развития инфраструктуры острова и в целом для социально-экономического роста в Сахалинской области. Мы продолжаем изучение и освоение всех шельфовых лицензионных участков, которые находятся в нашем портфеле", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.

В 2017 году было открыто месторождение "Нептун", одно из крупнейших на сахалинском шельфе. Его запасы составили 415 миллионов тонн нефти по категориям С1+С2. Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 километрах от береговой линии. Глубина моря на участке — до 90 метров. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2,15 тысячи квадратных километров.

В конце сентября источник сообщил РИА Новости, что "Газпром нефть" близка к открытию нового нефтяного месторождения на Аяшском участке, объем запасов которого тогда оценивался в 80 миллионов тонн нефтяного эквивалента.