"Газпром нефть" открыла новое месторождение на шельфе Охотского моря

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Газпром нефть" открыла новое месторождение, расположенное на Аяшском участке на шельфе Охотского моря с геологическими запасами свыше 137 миллионов тонн нефтяного эквивалента, и дала ему название "Тритон", говорится в пресс-релизе нефтяной компании.
Месторождение открыто по результатам бурения и испытания поисково-оценочной скважины дочернего общества компании — "Газпромнефть-Сахалин" — на Баутинской структуре Аяшского участка.
"Новое месторождение получит название "Тритон" — в честь античного морского бога, сына Нептуна", — отмечает компания.
"Разработка месторождений "Нептун" и "Тритон" откроет значительные перспективы для развития инфраструктуры острова и в целом для социально-экономического роста в Сахалинской области. Мы продолжаем изучение и освоение всех шельфовых лицензионных участков, которые находятся в нашем портфеле", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.
В конце сентября источник сообщил РИА Новости, что "Газпром нефть" близка к открытию нового нефтяного месторождения на Аяшском участке, объем запасов которого тогда оценивался в 80 миллионов тонн нефтяного эквивалента.