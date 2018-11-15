ЦБ предпринимает меры по защите платежной системы на случай новых санкций

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Банк России с момента появления информации о возможном расширении санкций Запада в отношении РФ начал предпринимать меры по защите национальной платежной системы, заявила замначальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Светлана Ромашкина, выступая на ежегодной встрече регулятора с банкирами, организуемой АРБ.

"Санкции направлены не на платежную систему, а на отдельные организации. Разумеется, мы упражняемся, с того дня, как было объявление по телевизору, что где-то кто-то планирует новые санкции ввести, мы бегаем и ищем новые пути, чтобы защититься, предусмотреть возможные способы защиты. Я надеюсь. Дальше жизнь покажет. Честно скажу, бегаем без устали два месяца, иногда по ночам", — ответила она на вопрос, готова ли будет национальная платежная система, если в отношении России будут введены новые санкции.

В августе группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значились Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.

В среду агентство Блумберг сообщило со ссылкой на американских сенаторов, что конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении РФ, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год.