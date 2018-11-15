ЦБ предпринимает меры по защите платежной системы на случай новых санкций

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Банк России с момента появления информации о возможном расширении санкций Запада в отношении РФ начал предпринимать меры по защите национальной платежной системы, заявила замначальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Светлана Ромашкина, выступая на ежегодной встрече регулятора с банкирами, организуемой АРБ.
В августе группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.
В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значились Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.
В среду агентство Блумберг сообщило со ссылкой на американских сенаторов, что конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении РФ, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год.