Делегация Катара приедет на инвестфорум "Россия зовёт!"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Катара направят на ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовёт!", который состоится в Москве в конце ноября, делегацию из представителей министерств и предпринимателей, заявил РИА Новости посол эмирата в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"Здесь 28 ноября будет инвестиционный форум, организуемый ВТБ. Мы ожидаем делегацию на министерском уровне и уровне глав компаний. Ее возглавит министр финансов или министр экономики", — заявил посол.

Он отметил, что Катар всегда был заинтересован в российском рынке и намерен продолжать инвестировать в наиболее перспективные сектора российской экономки.

Десятый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовёт!" состоится в Москве 28-30 ноября. Он проводится с 2009 года. В работе форума 2017 года приняли участие всего свыше 2,5 тысячи делегатов из более чем 60 стран мира, включая 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, с Ближнего Востока и из Африки.