В Рязанской области отметили важность сохранения ключевой ставки ЦБ

РЯЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. Сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 7,5% годовых имеет важнейшее значение для Рязанской области, так как является подтверждением стабилизации на внутреннем финансовом рынке, заявил в четверг губернатор Николай Любимов в ходе семинара, посвященного денежно-кредитной политике.

Семинар прошел в Рязани под председательством начальника главного управления Центробанка России по Центральному федеральному округу Надежды Ивановой. Обращаясь к его участникам, Любимов отметил, что принимая те или иные решения, Банк России исходит из прогноза развития макроэкономики, а ключевая ставка, которая в течение 3,5 лет снижается, является своего рода индикатором.

"Это внушает оптимизм, свидетельствует об улучшении макроэкономической ситуации. Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых – это еще одно подтверждение стабилизации на внутреннем финансовом рынке. Для региона это имеет важнейшее значение", – сказал Любимов.

По словам губернатора, такое решение совета директоров Банка России позволит активно работать по снижению госдолга области, продолжать привлекать кредитные ресурсы на финансирование дефицита бюджета.

"Сохранение ставки – хороший сигнал и для бизнеса о том, что сохраняются благоприятные условия для развития", – отметил глава региона.

Иванова проинформировала собравшихся о решениях по ключевой ставке Банка России, мерах и результатах проводимой кредитно-денежной политики.

"Сейчас Банк России много общается с бизнесом, отраслевыми ассоциациями и союзами, органами власти в различных регионах. Эти встречи позволяют нам глубже понять тенденции ценообразования в различных секторах экономики, изучить проблемы финансирования, получить объективные данные для принятия монетарных решений", — сказала Иванова.

На состоявшейся перед семинаром рабочей встрече Любимова с Ивановой речь шла об укреплении взаимодействия исполнительных органов власти региона и Центробанка России для эффективного решения социально значимых вопросов. Начальник главного управления Центрального банка РФ по ЦФО отметила значимость участия главы региона в семинаре.

"Очень важно и ценно, что вы как губернатор оказываете большое внимание вопросам конструктивного сотрудничества правительства области и регионального отделения банка. Рязанская область – развивающийся регион. Уверена, что у него хорошие перспективы", — сказала Иванова.

Любимов поблагодарил ее за внимание к региону и возможность организовать семинар для рязанского бизнеса, специалистов банковской сферы, страховых компаний с тем, чтобы более подробно разъяснить основные направления политики Центробанка России, приоритеты и задачи развития денежно-кредитной системы страны.

"Центробанк РФ – одна из ключевых структур в экономике. Региональное отделение банка ведет большую работу по повышению финансовой грамотности жителей Рязанской области, что очень важно", – отметил губернатор.

Любимов особо подчеркнул, что благодаря поддержке Центробанка РФ в Рязанской области удалось достроить один из проблемных жилищных комплексов – ЖК "Виктория".

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