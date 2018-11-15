В Рязанской области отметили важность сохранения ключевой ставки ЦБ

РЯЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. Сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 7,5% годовых имеет важнейшее значение для Рязанской области, так как является подтверждением стабилизации на внутреннем финансовом рынке, заявил в четверг губернатор Николай Любимов в ходе семинара, посвященного денежно-кредитной политике.
"Это внушает оптимизм, свидетельствует об улучшении макроэкономической ситуации. Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых – это еще одно подтверждение стабилизации на внутреннем финансовом рынке. Для региона это имеет важнейшее значение", – сказал Любимов.
По словам губернатора, такое решение совета директоров Банка России позволит активно работать по снижению госдолга области, продолжать привлекать кредитные ресурсы на финансирование дефицита бюджета.
"Сохранение ставки – хороший сигнал и для бизнеса о том, что сохраняются благоприятные условия для развития", – отметил глава региона.
Иванова проинформировала собравшихся о решениях по ключевой ставке Банка России, мерах и результатах проводимой кредитно-денежной политики.
"Сейчас Банк России много общается с бизнесом, отраслевыми ассоциациями и союзами, органами власти в различных регионах. Эти встречи позволяют нам глубже понять тенденции ценообразования в различных секторах экономики, изучить проблемы финансирования, получить объективные данные для принятия монетарных решений", — сказала Иванова.
На состоявшейся перед семинаром рабочей встрече Любимова с Ивановой речь шла об укреплении взаимодействия исполнительных органов власти региона и Центробанка России для эффективного решения социально значимых вопросов. Начальник главного управления Центрального банка РФ по ЦФО отметила значимость участия главы региона в семинаре.
Любимов поблагодарил ее за внимание к региону и возможность организовать семинар для рязанского бизнеса, специалистов банковской сферы, страховых компаний с тем, чтобы более подробно разъяснить основные направления политики Центробанка России, приоритеты и задачи развития денежно-кредитной системы страны.
"Центробанк РФ – одна из ключевых структур в экономике. Региональное отделение банка ведет большую работу по повышению финансовой грамотности жителей Рязанской области, что очень важно", – отметил губернатор.
Любимов особо подчеркнул, что благодаря поддержке Центробанка РФ в Рязанской области удалось достроить один из проблемных жилищных комплексов – ЖК "Виктория".