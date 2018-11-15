Суд подтвердил штраф McDonald's за продажу продукции без срока годности

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в 400 тысяч рублей, наложенного Роспотребнадзором на McDonald's за продажу продукции в ночное время без декларации о соответствии, в том числе без указания времени изготовления и срока годности.

Как следует из опубликованного в четверг решения суда, ведомство выявило нарушение в зеленоградском ресторане сети. В ходе проверки было установлено, что в ночное время, когда обеденный зал закрыт, предприятие продает пищевую продукцию "на вынос" через окна "МакЭкспресс". При этом в нарушение технических регламентов на продукции отсутствует обязательная маркировка. Надзорное ведомство оштрафовало нарушителя на 400 тысяч рублей.

Компания ЗАО "Москва-Макдоналдс", которой принадлежит ресторан, подала заявление в арбитраж Москвы с требованием признать постановление об административном правонарушении недействительным. Суд, однако, согласился с доводами ответчика о том, что выявленные нарушения непосредственно связаны с безопасностью продуктов питания, что создает угрозу возникновения причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Как пояснил суд, при оказании услуг общественного питания в ресторанах, кафе, барах, столовых потребитель начинает потреблять продукцию на месте в сокращенное время ее годности — в течение 1-2 часов, что позволяет говорить о ее безопасности. При реализации же продукции "на вынос", отметил суд, покупатель потребляет ее по истечении неопределенного времени, поэтому изготовителю "необходимо устанавливать срок годности, его обосновывать, проводить необходимые исследования, а также испытания пищевой продукции для оценки условий ее хранения".

Арбитраж Москвы в августе оштрафовал McDonald's на 700 тысяч рублей за аналогичные нарушения, выявленные еще в 23 ресторанах сети в Москве, апелляционная инстанция в октябре оставила это решение в силе.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает около 650 ресторанов McDonald's.