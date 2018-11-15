В МИД осудили заявления США о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заявления США о " Северном потоке-2" являются примером бесцеремонного вмешательства в дела Евросоюза, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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"В последние дни отмечаем заметную активность американских официальных представителей по вопросу газопровода "Северный поток-2". Это классический пример бесцеремонного, настоящего вмешательства США в дела, в частности, ЕС и непосредственно конкретных государств Европейского Союза", — сказала Захарова в ходе брифинга.