В Югре ожидают, что объем инвестиций за год превысит 960 миллиардов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе превысит 960 миллиардов рублей, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
Она отметила, что в основном инвестиционно привлекательными отраслями остаются добыча и переработка углеводородов, а также транспорт. Среди крупных инвестпроектов губернатор Югры озвучила, в частности, "Бажен", связанный с добычей трудноизвлекаемой нефти.
"Это полигон, на котором будут отрабатывать технологии с трудноизвлекаемыми запасами. Десятки инвесторов притягиваются в этот проект, чтобы здесь же разместить предприятие по изготовлению оборудования для этого проекта", — подчеркнула Комарова.
Кроме того, ранее в регионе была запущена интерактивная карта промышленности, где публикуется информация о планируемых и действующих производствах на территории региона, а также размещена "инвестиционная витрина", включающая в себя 25 перспективных предложений.
По данным региональных властей, за последние 5 лет объем инвестиций в основной капитал в Югре вырос с 600 миллиардов рублей до более чем 900 миллиардов рублей.