В Югре ожидают, что объем инвестиций за год превысит 960 миллиардов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе превысит 960 миллиардов рублей, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

"У нас регион, который характеризуется капиталоемким, "дорогим бизнесом". Объем инвестиций мы ожидаем в 2018 году больше 960 миллиардов рублей, и это большой объем инвестиций", — сказала глава автономного округа журналистам в четверг.

Она отметила, что в основном инвестиционно привлекательными отраслями остаются добыча и переработка углеводородов, а также транспорт. Среди крупных инвестпроектов губернатор Югры озвучила, в частности, "Бажен", связанный с добычей трудноизвлекаемой нефти.

"Это полигон, на котором будут отрабатывать технологии с трудноизвлекаемыми запасами. Десятки инвесторов притягиваются в этот проект, чтобы здесь же разместить предприятие по изготовлению оборудования для этого проекта", — подчеркнула Комарова.

В ноябре прошлого года в рамках ежегодного обращения к жителям округа она заявила, что в Югре сформирован портфель из 65 ключевых промышленных инвестиционных проектов, суммарная емкость которых превышает 130 миллиардов рублей. Она подчеркивала, что часть из них будут реализовывать крупнейшие отечественные компании, среди которых "Газпром нефть", "Лукойл", "Сибур".

Кроме того, ранее в регионе была запущена интерактивная карта промышленности, где публикуется информация о планируемых и действующих производствах на территории региона, а также размещена "инвестиционная витрина", включающая в себя 25 перспективных предложений.

По данным региональных властей, за последние 5 лет объем инвестиций в основной капитал в Югре вырос с 600 миллиардов рублей до более чем 900 миллиардов рублей.

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