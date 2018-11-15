Совфед планирует рассмотреть закон о налогах для самозанятых 23 ноября

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Совфед планирует рассмотреть на пленарном заседании 23 ноября закон о налогах для самозанятых граждан, сообщил РИА Новости в четверг глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.

"После Госдумы на пленарном заседании 23 ноября мы можем рассмотреть законодательные нормы о налогообложении для самозанятых граждан", — сказал Рязанский. По его словам, "сенаторы, конечно, поддержат этот закон".

Госдума в четверг приняла три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.

Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где им ведется деятельность, а если она ведется в нескольких регионах, то он вправе выбрать, какой из них указать. Однако место ведения деятельности нельзя менять не чаще одного раза в год.

На режим НПД смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества. При этом вводится запрет на увеличение ставок НПД и уменьшение предельного размера доходов в течение 10 лет проведения эксперимента.

Также депутаты приняли закон, который продлевает на 2019 год освобождение от НДФЛ и страховых взносов с выплат и вознаграждений, получаемых отдельными категориями самозанятых граждан.