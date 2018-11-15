Совфед планирует рассмотреть закон о налогах для самозанятых 23 ноября

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Совфед планирует рассмотреть на пленарном заседании 23 ноября закон о налогах для самозанятых граждан, сообщил РИА Новости в четверг глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.
Госдума в четверг приняла три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.
Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где им ведется деятельность, а если она ведется в нескольких регионах, то он вправе выбрать, какой из них указать. Однако место ведения деятельности нельзя менять не чаще одного раза в год.
Также депутаты приняли закон, который продлевает на 2019 год освобождение от НДФЛ и страховых взносов с выплат и вознаграждений, получаемых отдельными категориями самозанятых граждан.