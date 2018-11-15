Татарстан изучает возможности сотрудничества с автопроизводителями из Китая

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Татарстан изучает варианты развития сотрудничества с китайскими автомобильными компаниями, в частности, с Beiqi Foton Motor рассматривается взаимодействие в сфере развития рынка газомоторного топлива, сообщает пресс-служба главы Российского региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг находится с рабочей поездкой в провинции Гуандун (КНР), в ходе которой обсуждаются вопросы межрегионального сотрудничества. В частности, Минниханов встретился с руководством провинции, принял участие в бизнес-форуме с деловыми кругами Татарстана и Гуандун, посетил ряд предприятий провинции.

"Стороны рассмотрели различные варианты развития сотрудничества, в частности, в сфере развития рынка газомоторного топлива", — говорится в сообщении по итогам встречи с руководством одного из крупнейших автопроизводителей страны — государственной компании Beiqi Foton Motor.

Минниханов ознакомился с образцами выпускаемой техники компании – грузовыми автомобилями, междугородними, общественными и школьными автобусами в различных комплектациях, осмотрел производственные линии предприятия. Он отметил, что Beiqi Foton Motor является одним из лидеров автомобильной промышленности Китая, компания также положительно зарекомендовала себя на международном рынке коммерческой техники.

Перспективы сотрудничества в различных направлениях, по информации пресс-службы, президент Татарстана обсудил также с руководством автокомпании GAC. Минниханов ознакомился с технологическим процессом производства автомобилей, осмотрел автоматизированные линии сварки конструкций, установки автомобильных стекол и прочих комплектующих, ознакомился с образцами выпускаемых легковых автомобилей и машин повышенной проходимости, отметив высокий уровень организации производства на предприятии и широкий модельный ряд.

Beiqi Foton Motor занимается проектированием и производством грузовых автомобилей, автобусов, спортивных автомобилей и сельскохозяйственной техники. Была основана в 1996 году. Beiqi Foton Motor имеет десять заводов на территории Китая мощностью 1,5 миллиона автомобилей в год, а также пять заводов за пределами Китая, производящих до 200 тысяч автомобилей. На территории России китайского автопроизводителя представляет компания "Фотон Мотор", работающая с 2009 года. Дилерская и сервисная сеть представлена в Центральном, Южном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

GAC — китайская автомобилестроительная компания, расположенная в городе Гуанчжоу. Основана в 1997 году. Входит в десятку крупнейших автопроизводителей КНР. Компания реализует легковые автомобили под торговой маркой Trumpchi, легковые и грузовые автомобили под маркой Gonow, внедорожники Changfeng Auto, автобусы GAC Bus. Помимо домашнего рынка, автомобили GAC представлены на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

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