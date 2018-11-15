Россельхознадзор изучает риски поставок продукции из Китая

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор будет проводить лабораторный мониторинг продукции, поступающей в Россию из Китая, и изучает риски, связанные с поставками китайской продукции, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Мы будем проводить лабораторный мониторинг поступающей из Китая продукции. В частности, сейчас есть определенные опасения, связанные с наличием антибиотиков в кормах для животных. В ближайшее время мы подведем итоги выборочного контроля", — сказал Данкверт на совещании Россельхознадзора по вопросам экспорта животноводческой продукции.

По его словам, ведомство изучает риски, связанные с поставляемой в РФ китайской продукцией, а также с товарами, которые предполагается ввозить. Это связано, в частности, с проведенной в Китае реформой, в рамках которой часть полномочий в области ветеринарии была отдана таможенным органам, и в результате велика вероятность заноса вместе с товарами из КНР заболеваний животных и ввоза небезопасной продукции.

В начале ноября Россия и Китай подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев говорил, что первые поставки российской животноводческой продукции в КНР могут начаться уже в 2018 году.

Комментируя вопрос о списке предприятий, которые получат право поставлять молочную продукцию и продукцию птицеводства в Китай, Данкверт отметил, что компаний-претендентов в настоящий момент довольно много.

"Вместе с тем в итоговый список будут включены только те предприятия, которые сегодня реально смогут исполнять требования Китая", — добавил глава Россельхознадзора. По его словам, в противном случае власти Китая при первом нарушении, зафиксированном надзорными органами, могут закрыть поставки для всех российских предприятий.