Ленинградская область будет внедрять проекты в области цифровой экономики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Ленинградская область станет пилотным регионом по внедрению ряда инновационных проектов цифровой экономики, заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе пленарного заседания конференции "Особенности региональной цифровизации".

"Ни один регион не сможет реализовать принципы цифровой экономики на отдельно взятой территории. Именно поэтому на федеральном уровне разработан нацпроект, посвящённый переходу на новые технологии. Являясь главой рабочей группы Госсовета по этому вопросу, я сегодня завершаю формирование архитектуры этого проекта. В случае его утверждения на ближайшем заседании Госсовета, многие инициативы будут опробованы именно в Ленинградской области", — сказал Дрозденко.

По его словам, прежде всего, будет продолжена цифровизация государственных услуг, будет создана система цифровой медицины, которая приблизит качественную и высокотехнологичную медпомощь к каждому пациенту даже в самых отдалённых территориях, появятся "умные города". Кроме того, планируется продолжить работу над развитием фонда пространственных данных и системы электронного мониторинга территорий. На втором этапе внедрения IT-технологий — создание "супер-сервисов", которые, базируясь на "больших данных", существенно упростят как управленческие процессы, так и жизнь населения Ленобласти.

"Развитие систем искусственного интеллекта, масштабное обучение молодых специалистов основам цифровизации, создание благоприятных условий для появления и развития инновационных стартапов позволит Ленинградской области уже к 2024 году создать новый мощный локомотив экономики", — добавил губернатор.

Конференция "Особенности региональной цифровизации" проводится при поддержке правительства Ленинградской области, комитета по связи и информатизации. В ее работе принимают участие свыше 500 представителей крупнейших IT-компаний, эксперты, представители министерства цифрового развития РФ.

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