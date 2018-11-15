Госдума приняла закон, позволяющий снизить расходы при ликвидации компаний

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит снизить налоговые расходы компаний и их акционеров при ликвидации компаний или выходе из них.

Согласно поправкам к НК, при ликвидации организации не будут признаваться дивидендами выплаты, не превышающие сумму фактически оплаченной акционером стоимости вклада в уставный капитал, а доход, превышающий такой взнос, будет признаваться дивидендами и, соответственно, облагаться налогом.

Если первоначальный взнос был меньше, чем имущество, полученное при ликвидации организации, то разница между взносом и суммой полученного имущества будет признаваться убытком и относиться на нереализационные расходы. К доходам при обложении НДФЛ будут относиться имущественные права, которые физлицо получает при ликвидации организации или выходе из нее.

Также уточняются критерии отнесения к КИК и случаи, когда необходимо предоставлять уведомление о КИК в налоговый орган. Такое уведомление теперь будет предоставляться не только в случае, когда КИК получена прибыль, но тогда, когда компанией получен и убыток. Льготы по НДФЛ при продаже имущества, находящегося свыше трех лет в собственности граждан, теперь будут распространяться не только на российских, но и на иностранных граждан. А иностранная организация может быть признана в добровольном порядке налоговым резидентом РФ не только для исчисления налога на прибыль организаций, но и НДФЛ. Иностранные организации, предоставляющие в аренду воздушные суда, получат возможность добровольно признать себя налоговыми резидентами РФ.

Закон также устанавливает, что сумма пеней, начисленных на налоговую недоимку, не может превышать размер этой недоимки. НДС с 2019 года будет удерживать и уплачивать покупатель макулатуры, а не ее продавец. Помимо этого, на два года (до 1 января 2021 года) продляется срок применения понижающего коэффициента 0,7 при уплате госпошлины с использованием портала госуслуг.

Закон также освобождает от НДС услуги по техническому управлению морскими судами и судами река-море, оказываемые иностранным лицам, эксплуатирующим такие суда, зарегистрированные в зарубежных реестрах. Данное изменение направлено на то, чтобы уравнять условия хозяйствования, когда российские организации наравне с иностранными могут отказывать такие услуги: сейчас дополнительно возникает налогообложение НДС, российские организации становятся неконкурентными по сравнению с иностранными, оказывающими такие же услуги.