МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сегодня есть все условия для реализации "Северного потока — 2", несмотря на политическое давление на Евросоюз, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"На сегодняшний день есть все необходимое для того, чтобы этот проект был реализован. Это сугубо коммерческий проект, заключены все необходимые контракты, ведутся работы, и мы убеждены в том, что с учетом экономической обоснованности этого проекта он будет реализован", — сказал Грушко, выступая на конференции "Россия и Европейский союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?"

Во вторник посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон готов использовать множество инструментов, чтобы затормозить реализацию проекта "Северный поток — 2", который делает Европу и США уязвимыми.

Грушко, комментируя эти заявления, напомнил, что история сотрудничества ЕС и России в газовой области насчитывает более 50 лет. По его словам, это сотрудничество "доказало свою жизнеспособность и востребованность для всех европейцев".

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, но увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.