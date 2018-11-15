Доходы Кубани на 2019 год запланированы на уровне 229,6 миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 15 ноя — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приступили к рассмотрению проекта бюджета региона, доходы края на 2019 год запланированы на уровне 229,6 миллиарда рублей, расходы – 229,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам спикер заксобрания Юрий Бурлачко.

По его словам, проект закона "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" детально изучается в профильных комитетах. Затем документ пройдет процедуру обсуждения на публичных слушаниях, после чего депутаты вынесут его на парламентские слушания.

"Уже можно говорить о том, что бюджет составлен с превышением доходной части над расходной. Доходы края на 2019 год запланированы в сумме 229,6 миллиарда рублей, расходы – 229,4 миллиарда рублей. По-прежнему основными доходными источниками остаются налоги, среди которых налог на доходы физлиц, налог на прибыль организаций, транспортный и имущественный налоги, а также налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и акцизы", — сказал Бурлачко.

Он уточнил, что это формирует почти 97% собственных налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета. На 2019 год объем собственных доходов запланирован с превышением более чем на 8% первоначально утвержденного объема текущего финансового года.

"Рассматривая документ, мы учитываем те задачи, которые нашли отражение в майских указах президента Российской Федерации Владимира Путина. Сбалансированный бюджет должен обеспечивать поступательное развитие социальной сферы Кубани и базовых отраслей экономики. До 70% бюджетных ассигнований, как и прежде, будет направлено в социально-культурную сферу", — добавил спикер.

Он также отметил, что на финансирование госпрограмм соцсферы в следующем году предусмотрено более 160 миллиардов рублей, в приоритете — сохранение всех принятых ранее мер социальной поддержки граждан, развитие отраслей образования и здравоохранения. "Значительные объемы бюджетных средств пойдут на капитальный ремонт медучреждений, школ, дошкольных учреждений, закупку медоборудования, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей", — пояснил Бурлачко. Он добавил, что с 1 января 2019 года предусмотрено повышение оплаты труда на 5% работникам бюджетных учреждений Краснодарского края.

В целом, в 2019 году планируется финансирование 26 госпрограмм, в том числе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" и "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края". На их исполнение предполагается направить более 218 миллиардов рублей.

"На особом контроле у депутатов остается вопрос расходования бюджетных средств и исполнения государственных программ. Мы будем более принципиально рассматривать все случаи невыполнения установленных показателей", — заключил спикер.

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