Россия будет продолжать сотрудничество в рамках ОПЕК+, заявил Путин

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Россия будет продолжать работу в рамках ОПЕК+, формат зарекомендовал себя положительно, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре.

"По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно (добычу нефти — ред.), пока ничего не буду говорить, здесь нужно быть очень аккуратным, каждое слово имеет значение и выражается в доходах федерального бюджета. Но то, что нужно сотрудничать, — это очевидно, и мы будем сотрудничать. Формат ОПЕК+ зарекомендовал себя положительно, мы видим это по ситуации на рынке", — сказал Путин.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.