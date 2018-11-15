Татарстан готов сотрудничать с китайской Гуандун в IT и машиностроении

КАЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. Татарстан заинтересован в продвижении в Китай машиностроительной и нефтехимической продукции, с провинцией Гуандун сотрудничество может развиваться в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники и энергетики, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг начал рабочую поездку в провинцию Гуандун (КНР), в ходе которой обсуждаются вопросы межрегионального сотрудничества. В частности, Минниханов встретился с генеральным секретарем правительства провинции Гуандун Линь Цзи, выступил на бизнес-форуме с участием деловых кругов Татарстана и Гуандун.

"Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в продвижении в Китай своей продукции. Это грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры, медицинские инструменты, другая машиностроительная и нефтехимическая продукция", — говорится в сообщении по итогам участия главы Татарстана в бизнес-форуме.

По словам Минниханова, для взаимодействия Татарстана и провинции Гуандун существует большой потенциал, необходимо вместе активно работать над его реализацией. "Мы могли бы развивать взаимодействие с провинцией Гуандун в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники, энергетики, биомедицины и других направлениях", — сказал он.

Потенциал для расширения связей, по мнению президента Татарстана, есть также в сфере культуры, образования, науки, туризма, молодежной политики. Он отметил, что сегодня в вузах республики обучаются более 1,1 тысячи китайских студентов и аспирантов. "Будем искренне рады увеличению их числа", — добавил Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что республика придает большое значение развитию взаимодействия с Китаем в рамках российско-китайских отношений, накоплен большой опыт сотрудничества с китайскими партнерами. При участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации (CNCEC) в Татарстане построен завод по производству минеральных удобрений "Аммоний", корпорация Haier запустила в республике производство холодильников, ведет строительство заводов стиральных машин и кухонной техники, а также планирует создать высокотехнологичный индустриальный парк. С Тяньцзинской зоной экономического и технического развития планируется создание совместного предприятия для развития третьей очереди ОЭЗ "Алабуга". Татарстанская компания "Камаз" и китайская Weichai Power сотрудничают в производстве автомобильных двигателей.

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