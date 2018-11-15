Цена биткоина достигла минимума с октября 2017 года

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина (Bitcoin) утром в четверг снижается уже более чем на 10%, достигнув минимума с октября 2017 года, при этом крупнейшие альткоины теряют в цене до 20%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.44 мск биткоин снижался на 11,52%, до 5,623 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 11,86% — до 5,705 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты дешевеют еще сильнее: Ethereum — на 14,33%, до 176,97 доллара, Ripple — на 10,28%, до 0,4565 доллара, Bitcoin Cash — на 18,04%, до 428,77 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 183,74 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53% всего рынка криптовалют.

Некоторые аналитики полагают, что падение крипторынка вызвано скорым внедрением хардфорка Bitcoin Cash, то есть внедрения нового протокола, в результате чего образуется новая криптовалюта. В результате этого будут созданы альткоины Bitcoin ABC и Bitcoin SV.

В целом аналитики отмечают, что прогноз по биткоину остается неясным, поскольку долгосрочный прогноз по критовалюте зависит от того, насколько надежным активом она может считаться.