Цена на нефть марки Brent упала до 66 долларов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг после данных Американского института нефти (API), которые показали очередной рост запасов сырья в США за прошлую неделю, инвесторы опасаются снижения спроса на нефть и переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.56 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до 66 долларов за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,36%, до 56,05 доллара за баррель.

В четверг в центре внимания инвесторов оказались данные API, согласно которым за неделю по 9 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,8 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от управления энергетической информации минэнерго США позднее в четверг. По мнению аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за отчетную неделю выросли на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 435 миллионов баррелей.

По мнению президента Mercatus Energy Advisors Майка Корли (Mike Corley), производители нефти на данный момент имеют больше сырья, чем могут продать. "Представители азиатских нефтеперерабатывающих заводов, с которыми мы общались, уже отмечают первоначальные признаки уменьшения спроса (на нефть — ред.)", — добавил эксперт.

При этом заявления о готовности ОПЕК сократить добычу сырья сдерживают снижение нефтяных котировок. Так, президент ОПЕК, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи сообщил в среду агентству Блумберг, что организация и ее союзники готовы уменьшить или скорректировать уровень добычи при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.