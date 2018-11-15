СМИ рассказали о снижении продаж топлива независимым АЗС

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Обязательства нефтекомпаний РФ заморозить цены на нефтепродукты в мелком опте с 1 ноября вынудили их частично изменить торговую политику, чтобы сократить убытки и в ситуации неопределенности обеспечить топливом свои заправки, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке и в правительстве.

Так, нефтекомпании в ряде случаев отказались от скидок мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки независимым АЗС. Высвободившиеся объемы, по словам источников издания, были в основном направлены на АЗС самих нефтекомпаний, а также частично проданы на бирже или осели на нефтебазах — в рамках выполнения требования правительства о росте поставок топлива на внутренний рынок на 3%.

Если в Центральной России этот переход, по словам опрошенных газетой участников рынка, не вызвал существенных проблем, то в Восточной Сибири, где исторически велика доля независимых АЗС, ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов. В Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5–10%, заявил газете собеседник. По данным издания, это связано с тем, что "Газпром нефть" поставляла в регионы значительный объем топлива производства других компаний, но после заморозки цен в мелком опте такие трейдерские операции стали невыгодными.

Президент Союза владельцев АЗС Красноярского края Евгений Решетников сообщил газете, что сегодня политика "Газпром нефти" — обеспечение собственных заправочных станций и прекращение отпуска опта другим участникам рынка. Сейчас только "Роснефть" поставляет свой продукт на региональный рынок. Он отмечает, что ситуация с перебоями с топливом наблюдается на АЗС всю последнюю неделю. Самая проблемная позиция — дизтопливо, его отпуск существенно сокращен, заявил Решетников.

В ФАС газете сообщили, что отслеживают ситуацию с отгрузками на независимые АЗС, на 15 ноября запланировано селекторное совещание с представителями регионов. В Минэнерго ситуацию не комментируют. Представитель курирующего ТЭК вице-премьера РФ Дмитрия Козака заверил, что в правительстве также следят за ситуацией, и сослался на сделанное 14 ноября заявление ФАС, что ситуация на рынке стабилизируется.

Несмотря на проблемы за Уралом, в целом источники издания в отрасли настроены умеренно оптимистично, поскольку падение цен на нефть за последний месяц на 15 долларов, до 67 долларов за баррель, должно привести к снижению цен на топливо на бирже. Собеседники газеты в независимой рознице надеются на снижение биржевых цен на топливо, поскольку рентабельность экспорта резко упала. В то же время неясно, в какой степени снижение биржевых цен будет транслироваться в мелкооптовый сектор. При этом собеседники издания отказываются делать прогнозы о динамике оптовой цены после 1 января, когда будут повышены акцизы, НДС, а также вступит в силу налоговый маневр и демпфирующий акциз, эти факторы окажут разнонаправленное и не вполне предсказуемое влияние.