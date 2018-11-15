Набиуллина назвала способ Центробанка для поддержания финстабильности

АЛМА-АТА, 15 ноя — РИА Новости. Приостановка покупки валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила стала для Банка России ещё одним инструментом поддержания финансовой стабильности в случае внешних шоков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на VIII конгрессе финансистов Казахстана.

ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Это оказало ощутимую поддержку нацвалюте, которая в начале сентября обновляла минимумы за 2,5 года — доллар поднимался до 69,4 рубля, евро — до 80,85 рубля.

"Кстати, после ведения нового бюджетного правила таким инструментом (поддержания финстабильности — ред.) стала и приостановка валютных операций в рамках правила", — сказала Набиуллина.