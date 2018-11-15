Иркутская область и Белоруссия подписали протокол о развитии взаимодействия

ИРКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Иркутская область и Белоруссия подписали протокол о развитии взаимодействия в лесоперерабатывающей сфере и увеличении поставок сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба правительства сибирского региона.

Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко находится с рабочей поездкой в Белоруссии.

За девять месяцев 2018 года объем торговли между Иркутской областью и Белоруссией превысил 74 миллиона долларов. Объем взаимной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 34 процента. Из Приангарья в Белоруссию поступает продукция металлургической, химической, машиностроительной, лесоперерабатывающей отраслей, из Белоруссии — автомобильной, сельскохозяйственной техники и специализированного оборудования.

Стороны настроены на развитие взаимодействия, которое в 2016 году было закреплено соглашением о сотрудничестве. Левченко отметил необходимость создания совместных производств, а также исключения посредников при поставках белорусской продукции в Иркутскую область.

По итогам третьего заседания рабочей группы, состоявшегося в рамках визита иркутской делегации, был подписан протокол. В нем отражены новые направления совместной работы.

"Это, в том числе, организация презентаций техники белорусского производства — сельскохозяйственной, пассажирской, большегрузной на территории Приангарья, развитие взаимодействия в лесоперерабатывающей сфере, увеличение поставок сельскохозяйственной продукции", — сказал Сергей Левченко.

Отмечается, что в планах рабочей поездки — встречи главы Иркутской области с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром Сергеем Румасом, послом России Михаилом Бабичем.