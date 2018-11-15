Кудрин встретился с американским коллегой Додаро

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин провел встречу с госконтролером США Джином Додаро.

"Встретились с госконтролером США Джином Додаро, обсудили, как будем развивать сотрудничество между органами финаудита. В общей повестке стратегический аудит, цифровизация, использование больших данных. Политическая напряженность в повестку не вошла", — написал вечером в среду глава Счетной палаты в своем микроблоге в Twitter.

Встретились с Госконтролером США Джином Додаро, обсудили, как будем развивать сотрудничество между органами финаудита. В общей повестке стратегический аудит, цифровизация, использование больших данных. Политическая напряжённость в повестку не вошла pic.twitter.com/feKUppzDMl — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 ноября 2018 г.

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