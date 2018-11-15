На Колыме планируют добывать цветные металлы

МАГАДАН, 15 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области планируют диверсифицировать экономику и начать дополнительно отрабатывать месторождения цветных металлов в регионе, сообщает в четверг правительство Колымы.

Сейчас Магаданская область добывает только золото, серебро и небольшое количество каменного угля. Объемы добычи золота растут несколько лет подряд за счет ввода в эксплуатацию нескольких рудников в Тенькинском округе. В 2018 году в регионе планируют добыть более 32 тонн золота.

"Магаданская область может предложить колымским золотопромышленникам частичную диверсификацию – начать дополнительно отрабатывать месторождения цветных металлов в регионе… Предприятия могут использовать для этих целей накопленные средства, а работу по подготовке инфраструктуры возьмет на себя правительство территории при поддержке федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Поясняется, что прогнозные ресурсы меди на Колыме оцениваются примерно в 44 миллиона тонн. Также существует задел по добыче свинца, вольфрама и других цветных металлов.

"Нам нужно немного изменить подход в этой работе. Тем более, ожидается значительное федеральное финансирование. Создание инфраструктуры – это дело решаемое. У нас есть государственная поддержка", — приводит сайт правительства слова руководителя министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области Олега Косолапова.

"Добыча меди – это очень перспективное направление для Магаданской области, в том числе с возможностью поставки в другие страны, ведь медь санкциям не подверглась. Сегодня перед нами стоит задача собрать всю информацию для того, чтобы подготовить данные по запрашиваемым федеральным средствам. Мы должны добиться максимального эффекта для экономики Магаданской области. Полагаю, что со следующего года мы будем иметь уже первые положительные результаты, – добавил Косолапов.

Дополняется, что власти Колымы планируют собрать конференцию недропользователей Магаданской области, а также пригласить компании из других регионов, чтобы обсудить дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы территории и привлечь тех, кто готов вкладываться в экономику региона.