"Ромир": личная инфляция россиян в октябре впервые сравнялась с официальной

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Личная инфляция граждан РФ в октябре текущего года впервые за все годы наблюдений сравнялась с официальным общим темпом роста цен в стране, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По итогам октября впервые за весь период наблюдений значение дефлятора с точностью до сотых долей совпало с размером официальной инфляции, рассчитанной Росстатом. Таким образом, оба индекса оказались равны 0,35%", — говорится в сообщении. В результате сблизились накопленные с начала года значения дефлятора и инфляции в октябре — они составили 3% и 2,9% соответственно.
"Ромир" также напоминает, что в октябре общий объем повседневных расходов россиян увеличился на 3,1% по сравнению с сентябрем при снижении размера "среднего чека" на 2,7%. "Это говорит о том, что наши соотечественники опять попытались сэкономить путем посещения большего количества торговых точек в поисках лучших ценовых и продуктовых предложений", — отмечает холдинг.
По оценке "Ромира", в среднем потребителям в октябре пришлось платить за привычный набор повседневных товаров на 0,6% больше, чем в сентябре, на 0,2% подорожали в октябре услуги ЖКХ. "Цены на бензин после летнего спада опять пошли вверх, прибавив в октябре 0,3% к сентябрьскому значению. Все эти факторы и вывели показатель дефлятора на отметку в 0,35%", — добавляется в исследовании.
Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.