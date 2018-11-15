"Ромир": личная инфляция россиян в октябре впервые сравнялась с официальной

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Личная инфляция граждан РФ в октябре текущего года впервые за все годы наблюдений сравнялась с официальным общим темпом роста цен в стране, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"По итогам октября впервые за весь период наблюдений значение дефлятора с точностью до сотых долей совпало с размером официальной инфляции, рассчитанной Росстатом. Таким образом, оба индекса оказались равны 0,35%", — говорится в сообщении. В результате сблизились накопленные с начала года значения дефлятора и инфляции в октябре — они составили 3% и 2,9% соответственно.

"Ромир" также напоминает, что в октябре общий объем повседневных расходов россиян увеличился на 3,1% по сравнению с сентябрем при снижении размера "среднего чека" на 2,7%. "Это говорит о том, что наши соотечественники опять попытались сэкономить путем посещения большего количества торговых точек в поисках лучших ценовых и продуктовых предложений", — отмечает холдинг.

По оценке "Ромира", в среднем потребителям в октябре пришлось платить за привычный набор повседневных товаров на 0,6% больше, чем в сентябре, на 0,2% подорожали в октябре услуги ЖКХ. "Цены на бензин после летнего спада опять пошли вверх, прибавив в октябре 0,3% к сентябрьскому значению. Все эти факторы и вывели показатель дефлятора на отметку в 0,35%", — добавляется в исследовании.

"Если бы не стремление покупателей сэкономить путем интенсивного шопинга, вероятно, их расходы на привычные товары оказались бы ещё выше, что вывело бы дефлятор на уровень выше официальной инфляции. Но так или иначе жесткая экономия пока позволяет россиянам держать личную инфляцию под контролем. Хотя в борьбе покупателей с ростом цен силы неравны, и дефлятору к концу года вряд ли удастся проиграть значению официальной инфляции", — заключается в исследовании.

Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.