На Украине заявили о неспособности остановить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. У Киева отсутствуют эффективные механизмы влияния на реализацию "Северного потока — 2", и при этом европейские страны мало учитывают интересы Киева, такое мнение изданию "Главред" высказал украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.
При этом попытки Киева каким-то образом повлиять на Европу, по мнению эксперта, "малоэффективны".
В то же время Марунич выразил убеждение, что украинскую газотранспортную систему не стоит списывать со счетов. "Я не сторонник сценария, при котором загрузка ГТС прекратится. Очевидно, что какие-то объемы транзита сохранятся, но сейчас речь идет об объемах 20-30 миллиардов кубометров российского газа в год. Это плохо, это мало, но это наиболее реалистичный сценарий", — заявил специалист.
При этом определенные опасения в связи с данной ситуацией у Марунича вызывает поведение Киева, который отказался от гарантий Германии по транзиту газа через украинскую ГТС.
Ранее исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз Украины приступил к реализации "плана Б" в связи со строительством "Северного потока-2" из-за неспособности Киева остановить проект.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Газпром неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что этот проект абсолютно конкурентный и не предполагает прекращения транзита газа через Украину.