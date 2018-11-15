ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

На Украине заявили о неспособности остановить "Северный поток — 2"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (199)
(обновлено: 01:34 15.11.2018)
016211
© AP Photo / dpa/Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Северный поток 2. Архивное фотоТрубы для строительства газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© AP Photo / dpa/Stefan Sauer

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. У Киева отсутствуют эффективные механизмы влияния на реализацию "Северного потока — 2", и при этом европейские страны мало учитывают интересы Киева, такое мнение изданию "Главред" высказал украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Трубный запах. Как Россия оставит Украину без транзита газа
"По состоянию на сегодня, я не вижу эффективных рычагов, или механизмов у украинских властей, которые могут каким-то образом повлиять на реализацию проекта "Северный поток — 2". Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны. Украина не является участником этого проекта, он не проходит через ее территорию. Как она может повлиять? ", — заявил Марунич.

При этом попытки Киева каким-то образом повлиять на Европу, по мнению эксперта, "малоэффективны".

В то же время Марунич выразил убеждение, что украинскую газотранспортную систему не стоит списывать со счетов. "Я не сторонник сценария, при котором загрузка ГТС прекратится. Очевидно, что какие-то объемы транзита сохранятся, но сейчас речь идет об объемах 20-30 миллиардов кубометров российского газа в год. Это плохо, это мало, но это наиболее реалистичный сценарий", — заявил специалист.

При этом определенные опасения в связи с данной ситуацией у Марунича вызывает поведение Киева, который отказался от гарантий Германии по транзиту газа через украинскую ГТС.

Отгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток — 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2
В Германии выразили надежду на полную реализацию "Северного потока — 2"
"Такие предложения с немецкой стороны звучали в мае месяце во время визита официальных лиц (Германии в Украину), но украинские власти их отвергли. Они якобы предлагали зафиксировать 30 миллиардов (кубометров), какие-то гарантии дать на эти объемы транзита, но Киев сказал "нет". Это опасная игра. Ведь можно доиграться, что вообще ничего не получить по факту", — предупредил он.

Ранее исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз Украины приступил к реализации "плана Б" в связи со строительством "Северного потока-2" из-за неспособности Киева остановить проект.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Газпром неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.

Строительство трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Thomas Eugster
Эксперт рассказал о "плане Б" компании "Нафтогаз" по "Северному потоку — 2"
В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что этот проект абсолютно конкурентный и не предполагает прекращения транзита газа через Украину.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена