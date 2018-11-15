Кто в доме хозяин. Вашингтон проиграл России битву за "энергетику будущего"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в докладе о перспективах глобальной энергетики указали на лидирующую роль России в этой сфере как минимум до 2040 года. Ключевой регион, за счет которого удастся нарастить экспорт природного газа на 60%, — Юго-Восточная Азия с ее активно развивающейся экономикой. Какую выгоду Москва извлечет из поставок энергоносителей в ближайшие десятилетия и кто останется не у дел — в материале РИА Новости.

Надежно и безопасно

Специалисты МЭА отмечают, что в долгосрочной перспективе у России вряд ли появятся серьезные конкуренты на газовом рынке. Даже несмотря на то, что потребность Европы в этом виде топлива в середине 2020 годов снизится и к 2040 году составит 408 миллиардов кубометров (на 16,4% меньше, чем в 2017-м), к тому моменту европейский импорт вырастет до 86%. Это связано с тем, что страны ЕС постепенно снижают объемы собственной добычи.

И хотя полностью освоить этот объем Россия не сможет ввиду политически мотивированного стремления ЕС диверсифицировать поставки топлива, ключевая роль Москвы в снабжении Европы газом не ставится под сомнение ни одним из экспертов МЭА.

"Россия останется крупнейшим поставщиком газа в регионе и одним из наиболее дешевых, но эффект от этого должен ослабеть на значительно более интегрированном европейском рынке газа, где покупатели будут иметь доступ к разным источникам газа", — прогнозирует МЭА.

Не обошлось в докладе и без спорных моментов. Один из них как раз касается безопасности поставок, вернее, подразумеваемой под этим диверсификацией. Аналитики явно переоценивают ее возможные объемы, ведь единственная альтернатива российскому газу для ЕС — американский СПГ, который, вопреки надеждам Вашингтона, так и не стал локомотивом европейской энергетики.

В этом году "Газпром" планирует в очередной раз побить рекорд по поставкам трубопроводного газа в дальнее зарубежье, отправив на экспорт 205 миллиардов кубометров топлива. Это в десять раз больше, чем весь газ, добытый Украиной в 2017 году.

Достичь таких результатов удалось во многом благодаря европейским потребителям. По состоянию на середину года поставки в Германию выросли на 12,3%, в Австрию — на 48,3%, Нидерланды — на 53,8%, во Францию — на 11,8%, в Хорватию — на 40,1%, Данию — на 11,9%, Польшу — на 6,6%.

И вполне понятно, почему так происходит. Американский СПГ в октябре стоил 352 доллара за 1000 кубометров (9,6 доллара за mmBtu — миллион британских термических единиц), а "Газпром" предлагал тот же объем в среднем за 230 долларов на протяжении года.

Объективнее всего позиция европейских потребителей выражается в инфраструктурных проектах. В ЕС продолжается строительство "Северного потока — 2". Параллельно возводится "Турецкий поток", причем в конце октября перспективу его продления до Рима премьер Италии Джузеппе Конте обсуждал в Кремле с Владимиром Путиным.

В то же время строительство новых терминалов для приема звездно-полосатого СПГ по цене "Северного потока — 2" остается на уровне обещаний, которыми европейские политики исправно кормят Дональда Трампа.

Азиатский маневр

По мнению аналитиков МЭА, основными потребителями энергии в ближайшие годы выступят развивающиеся экономики Азии. В первую очередь это Китай, чьи газовые аппетиты к 2030 году вырастут до 480 миллиардов кубометров. Единственное, что может помешать этому рынку стабильно развиваться, — политические провокации отдельных игроков.

"Мы уверены, что более 70% мировых инвестиций в энергетику будут зависеть от воли государств, а это значит, что судьба отрасли полностью определяется политическими решениями, — подчеркнул исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. — Достижение наших общих целей требует выработки правильной политики и соответствующих инициатив".

Здесь Москва тоже в более выгодном положении, чем Вашингтон. Из-за торговой войны, развязанной Дональдом Трампом, Пекин полностью отказался от поставок нефти и СПГ из США. А Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о строительстве нового трубопровода "Сила Сибири — 2" по западному маршруту "Алтай". Ожидается, что ежегодно по нему будет прокачиваться около 30 миллиардов кубометров газа.

Фактически это означает, что масштабный проект строительства новых заводов по сжижению газа в США, как и добыча сланцевой нефти, рискует обернуться большими потерями для американской экономики. Пока в мире наблюдается дефицит газовых танкеров и стоимость их фрахта растет, а отсутствие спроса на американский СПГ в Китае делает запуск новых мощностей бессмысленным.

По оценке аналитиков консультационной фирмы Edison, с прекращением поставок американского СПГ в Китай практически лишился экономических перспектив завод по сжижению газа Magnolia LNG мощностью восемь миллионов тонн в год, строящийся в Луизиане. Создание других производственных мощностей тоже под вопросом.