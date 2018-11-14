ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Около 42% россиян покупают контрафакт из-за низкой цены

(обновлено: 20:35 14.11.2018)
457919
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ. Архивное фотоМинистерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Более 40% потребителей в РФ покупают контрафактную продукцию, поскольку цена на нее ниже, чем на товары, которые соответствуют необходимым требованиям, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, ссылаясь на исследование министерства.

Сотрудники таможенной службы Беларуси готовят контрабандные сигареты к уничтожению
© AP Photo / Sergei Grits
Дали прикурить: как поставлена контрабанда сигарет из СНГ
"В этом году мы провели исследование потребительских предпочтений, 42% граждан разных возрастов и уровня доходов покупают контрафакт только из-за его низкой цены", — сказал Евтухов на пресс-конференции, посвященной форуму "Антиконтрафакт-2018".

При этом, по его словам, чаще всего приобретаются нелегальные товары легкой промышленности (23%), продукты питания (21%) и фармацевтические препараты (10%). "Зачастую потребители, к сожалению, делают свой выбор, не всегда задумываясь о качестве тех товаров, тех продуктов, которые они покупают. Особенно, если продукция предлагается по низким ценам, по ценам ниже, чем она на самом деле должна стоить", — отметил замминистра.

"К сожалению, не всегда потребитель понимает, что он приобретает, что ему предлагают, кто это произвел, в каких условиях это произведено, соблюдены ли были требования технических регламентов по безопасности, как минимум — базовые, из чего состоит этот товар, из чего он сделан", — добавил Евтухов.

Магазин по продаже дисков в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Савостьянов
Перейти в фотобанк
Минкомсвязи предложило отменить лицензирование производства CD и DVD
Он указал, что исследование Минпромторга показывает, что необходим комплексный подход и выстраивание баланса мер, направленных на снижение объемов незаконного оборота. Замглавы министерства также привел расчетные показатели объемов незаконного оборота в легкой промышленности.

Так, в 2015 году в розничном товарообороте продукции легкой промышленности незаконный оборот составлял 31,1% (или 1,1 триллиона рублей). В 2016 году этот показатель снизился до 25,6% (900 миллиардов рублей), а по оперативным данным за 2017 год доля незаконного оборота составила уже 20,7%, или порядка 725 миллиардов рублей.

Комментировать
Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Aleksandr .
А с чего они взяли, что контрафакт дешевле стоит? Контрафакт это подделка. И подделку продают вместо оригинала. По той же цене. На то она и подделка. А аналог товара - это не контрафакт.
20:43
14.11.2018
ОтветитьНе отвечать
yvyro2017
А как же возгласы- мы богато живем, мы лучше всех, рост зарплат, наша продукция лучше всех, импортозамещение.
21:13
14.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена