Около 42% россиян покупают контрафакт из-за низкой цены

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Более 40% потребителей в РФ покупают контрафактную продукцию, поскольку цена на нее ниже, чем на товары, которые соответствуют необходимым требованиям, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, ссылаясь на исследование министерства.

"В этом году мы провели исследование потребительских предпочтений, 42% граждан разных возрастов и уровня доходов покупают контрафакт только из-за его низкой цены", — сказал Евтухов на пресс-конференции, посвященной форуму "Антиконтрафакт-2018".

При этом, по его словам, чаще всего приобретаются нелегальные товары легкой промышленности (23%), продукты питания (21%) и фармацевтические препараты (10%). "Зачастую потребители, к сожалению, делают свой выбор, не всегда задумываясь о качестве тех товаров, тех продуктов, которые они покупают. Особенно, если продукция предлагается по низким ценам, по ценам ниже, чем она на самом деле должна стоить", — отметил замминистра.

"К сожалению, не всегда потребитель понимает, что он приобретает, что ему предлагают, кто это произвел, в каких условиях это произведено, соблюдены ли были требования технических регламентов по безопасности, как минимум — базовые, из чего состоит этот товар, из чего он сделан", — добавил Евтухов.

Он указал, что исследование Минпромторга показывает, что необходим комплексный подход и выстраивание баланса мер, направленных на снижение объемов незаконного оборота. Замглавы министерства также привел расчетные показатели объемов незаконного оборота в легкой промышленности.

Так, в 2015 году в розничном товарообороте продукции легкой промышленности незаконный оборот составлял 31,1% (или 1,1 триллиона рублей). В 2016 году этот показатель снизился до 25,6% (900 миллиардов рублей), а по оперативным данным за 2017 год доля незаконного оборота составила уже 20,7%, или порядка 725 миллиардов рублей.